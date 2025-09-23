Dal forno al Quirinale: Fano celebra i sapori

di Anna MarchettiAl via "Una città da gustare" che celebra quest’anno la "Festa del pane": sei giornate, dal 25 al 30 settembre, con incontri, eventi e presentazioni di libri organizzati in diverse location del centro cittadino. Il primo appuntamento di giovedì, nella chiesa del Suffragio, alle 10, sarà dedicata proprio al "pane nella cultura dell’alimentazione italiana" con la presenza di panificatori e studiosi. Alfredo Antonaros, membro del comitato tecnico scientifico della manifestazione coordinata da Paolo Pagnoni e Domenico Consoli, ha spiegato come "sia sempre più difficile comprare una pagnotta di qualità a causa delle farine altamente raffinate e della tecnologia che ha cambiato la lievitazione". Il pane buono, però, ancora esiste, ma come si riconosce? "Dalla crosta ruvida e croccante – spiegano gli organizzatori – dalla mollica soffice e profumata e non diventa mai gommoso o acido. Cinque le regole d’oro per sceglierlo: conoscere il panificatore, fidarsi di naso e palato, osservare l’aspetto, valutarne la capacità di conservarsi e, soprattutto, seguire il proprio gusto".

E’ invece dedicata ai long drink analcolici la giornata successiva di venerdì, alle 10, ai giardini della Rocca Malatestiana. Saranno i barman Aibes Marche a proporre "miscele a base di frutta, sciroppi, bibite e verdure centrifugate". I drink si potranno sorseggiare con ‘canù’, la cannuccia di pasta senza glutine realizzata dalla cooperativa marchigiana Campo. Sempre venerdì, ma alle 18, nella chiesa del Suffragio si parlerà degli effetti dell’alcol. Il giorno successivo, sabato alle 18, alla libreria Passaggi Libri e Caffè il protagonista sarà Pietro Catzola, da 30 anni chef del Quirinale che presenta il libro "Il cuoco dei presidenti". Catzola ha cucinato per Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella e ha preparato piatti per re, regine, imperatori, cardinali e sportivi. Si prosegue lunedì 29, alle 10, nella sala Pedinotti di palazzo Martinozzi sulla "qualità dell’accoglienza" con le testimonianze di giovani professionisti, martedì 30, alle 9.30, alla Darsena Borghese si parla di Olio Evo con Olea, mentre alle 9.15, alla sala Pedinotti si affronta il tema della "Tecnologia a supporto del turismo e dell’enogastronomia".