Dal giovane Tolstoj a ChatGPT. A Fano la settimana è "Letteraria"

di Tiziana Petrelli

Letteraria torna ad animare il cartellone culturale fanese con tre giornate di incontri, letture e spettacoli capaci di intrecciare libri e società. La XII edizione del Premio si terrà dal 10 al 12 ottobre e porterà in città autori, traduttori e ospiti di rilievo. Ieri alla conferenza stampa nella Pinacoteca San Domenico, con l’assessore alla cultura Lucia Tarsi e i partner del festival, è stato illustrato un programma fitto che si muoverà tra la Mediateca Montanari e la stessa Pinacoteca. Due le serate speciali più attese. Venerdì il teatro civile di Marco Cortesi e Mara Moschini porterà Fango, dedicato all’alluvione in Emilia Romagna del 2023.

Sabato la cerimonia di premiazione sarà preceduta dalla performance ironica "Hanno ucciso ChatGpt4!" di Lorenzo Olivieri e Luca Petrelli, diretta da Luca Campanelli. Sarà il momento in cui verranno proclamati i due vincitori scelti da una giuria di mille studenti: il miglior romanzo italiano e la miglior traduzione di un romanzo straniero. Il pomeriggio di venerdì si aprirà con la lectio di Annalisa Romani sui femminismi nella giovane letteratura francese, seguita dall’intervento del visual storyteller Stefano Gardini sul rapporto tra graphic novel e cinema. Alla Pinacoteca, invece, spazio ai dialoghi con Ritanna Armeni, Alessio Parmigiani e Nikolai Prestìa, accomunati dal tema della scelta morale e dal difficile passaggio all’età adulta.

Sabato mattina i finalisti incontreranno una parte degli studenti della giuria, mentre nel pomeriggio i riflettori saranno sui traduttori: Ada Arduini, Michele Obit e Nicola Manuppelli (collegato con lo scrittore americano Bill Roorbach). A chiudere, la lectio di Dario Voltolini sullo stato di salute del romanzo. Domenica la rassegna proporrà un giovane Tolstoj raccontato da Leonardo Marcello Pignataro, un dialogo tra Milena Agus e Matteo Cellini, il ritorno del regista Massimo D’Orzi con una lezione "inedita e perturbante" e quello della traduttrice Susanna Basso, storica voce italiana di Ian McEwan, che festeggerà i cinquant’anni di carriera.