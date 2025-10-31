Dal mare ai monti: Fano celebra le eccellenze

Dalle storie di mare ai sapori dell’entroterra, Fano ha celebrato undici eccellenze locali nella settima edizione de I Tesori di Mare, di Terra e di Sapore, evento ideato da Alberghi Consorziati e Confcommercio Marche Nord e condotto da Sergio Ferri. "Lavoriamo da gennaio per segnalare le eccellenze del territorio e dell’entroterra" ha spiegato il presidente Luciano Cecchini, ringraziato dalla presidente provinciale Agnese Truffelli per il lavoro e la passione che da anni rendono unico l’appuntamento.

L’iniziativa ha chiuso idealmente il progetto Itineris – I Viandanti del Gusto, che nell’edizione 2025 ha portato 1.580 persone in viaggio tra le aziende dell’entroterra fanese. Paolo Costantini, presidente provinciale di Federalberghi, ha consegnato il riconoscimento a Sauro Berluti per l’associazione "Il Ridòsso", che ha ricordato come il porto di Fano sia "un museo diffuso, dove ogni angolo racconta un pezzo di storia", annunciando la partecipazione a Uno Mattina dopo Linea Verde.

Il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri ha ritirato il premio per il Consorzio del Prosciutto, consegnato da Agnese Truffelli, che ha invitato a puntare sui prodotti come immagine dei territori: "Il Sud Tirol vende le mele, non solo le montagne".

Alfredo Antonaros ha consegnato il premio a Lucia Bilancioni dei Latticini Giuliana per il "Botticello", mentre il presidente del Consiglio comunale Francesco Cavalieri ha premiato Marcello Bonci per la capacità di unire saperi e bellezze del territorio. Sabina Pesci del Distretto Biologico Marchigiano ha premiato Giovanni Battista Girolomoni, erede del sogno cooperativo del padre, e Davide Caneva di Sapori Piceni ha consegnato il riconoscimento al venticinquenne creator e cuoco Giovanni Pizzichelli. Mario Di Remigio ha premiato Lorenzo Gabellini e Bruno Villella della cantina Conti di Buscareto, Michele Brocchini ha consegnato il riconoscimento alla Gelateria Victory, Eros Bocchini e il dirigente Carlo Nicolini a Lucia Montagna di Emmedi Inox. Maura Maioli, ideatrice del festival Letteraria, ha scelto con entusiasmo Il Gentilverde di Agnese Podgornik per il messaggio racchiuso nel nome, mentre Stefano Mirisola, presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, ha premiato Claudio Pacifici, artista e orafo fanese.