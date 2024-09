Dal Quebec sulle tracce della storia. Tour pergolese per cento canadesi

di Luigi Diotalevi

Nella prestigiosa sala dei Musei Civici di Pesaro, dove fa bella mostra la Pala del Bellini è stata presentata "Migrazioni Sonore 2024 – Alle radici", un progetto culturale di ampio respiro, tra le Marche e il Québec, ideato per celebrare il legame tra le comunità italiane e italo-discendenti sparse nel mondo e la loro terra d’origine. Sono intervenuti: il sindaco Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini, Francesca Giglio, presidente di Radici in Valigia-Italea Marche, Giovanna Giordano, direttrice della Casa d’Italia Montréal, Perry Mazzanti, notaio di una famiglia originaria di Montemaggiore al Metauro e residente in Canada, Andrea Fornai di Salty Music APS, Sabrina Santelli, coordinatrice del progetto e Stefano Ciotti, chef del ristorante Nostrano.

"Domani a Pergola – ha esordito Fornai dopo aver citato e ringraziato tutti i partner del progetto – è in programma una serie di iniziative per valorizzare la memoria dei fenomeni migratori, offrendo ai discendenti degli emigrati italiani l’opportunità di riscoprire le proprie radici e riavvicinarsi alla cultura dei propri antenati. Accoglienza speciale sarà infatti riservata a un gruppo di cento italo-discendenti provenienti dal Québec, che saranno guidati in un percorso di scoperta delle tradizioni musicali, culturali ed enogastronomiche del territorio di Pergola e della provincia di Pesaro". Inoltre il programma prevede la visita al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola e la degustazione di prodotti tipici locali, in collaborazione con Food Brand Marche. Nel pomeriggio, visita alle bellezze artistiche e architettoniche, a cura della Pro Loco di Pergola, e alle 17, al Teatro Angel dal Foco, inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai Trent’anni di musica italiana in Québec di Marco Calliari. Sempre alle 17, al Teatro Angel dal Foco, incontro sul significato del legame tra gli italiani all’estero e la loro terra d’origine con la partecipazione, fra gli altri, anche di Diego Sabatucci, sindaco di Pergola. La giornata si concluderà presso l’Hotel Giardino di San Lorenzo in Campo, con una cena buffet con prodotti tipici del territorio.

Ad ottobre il progetto volerà in Québec, per la seconda fase. Oltre ad una delegazione istituzionale sarò accolto dal Consolato Generale d’Italia Montreal e dalla Casa d’Italia lo chef stellato Stefano Ciotti, di Nostrano, ristorante sul lungomare pesarese, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dal 26 al 30 ottobre.