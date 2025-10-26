Il Bologna dei sorrisi

26 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
Dal Quirinale al Nolfi Apolloni. Hoara racconta la sua avventura

Dopo l’emozione del Quirinale e la stretta di mano con il Presidente Mattarella, la 19enne fanese Hoara Vaira è tornata ieri mattina nella sua ex scuola, il liceo Nolfi-Apolloni, sede di San Lazzaro, per condividere con i suoi insegnanti e compagni il riconoscimento di Alfiere del Lavoro. Si era ripromessa di non piangere, ma alle parole del suo preside e dei suoi insegnanti non ce l’ha fatta: l’emozione è arrivata tutta insieme, sincera e luminosa come il suo sorriso. Accanto a lei, la madre Magda e il padre Pasquale, visibilmente emozionati. È stato lui, con la sua ironia garbata, a sdrammatizzare: "A Roma non potevano entrare i papà, solo le mamme. Io ho fatto da autista", ha raccontato con un sorriso, ma gli occhi lucidi hanno tradito l’orgoglio. "Vederla lì, così matura, così sicura… è stato come ricevere indietro tutto quello che un genitore può dare".

La cerimonia, organizzata dal dirigente Samuele Giombi, che le ha consegnato un mazzo di fiori e ha ripercorso con tono commosso il valore umano, prima ancora che scolastico, della sua allieva: "Dietro ogni ragazzo c’è una famiglia, nel bene o nel male. Noi siamo solo un tramite: accompagniamo il talento a crescere, a non perdersi. Hoara è la dimostrazione che, quando scuola e famiglia camminano insieme, nascono risultati come questo". Accanto a lui, le insegnanti Cecilia Romano e Elisa Tombari, che hanno parlato di curiosità, sensibilità e generosità. "È sempre stata disponibile con i compagni, pronta ad aiutare, a spiegare. La sua bravura non è mai diventata distanza, ma condivisione".

Poi l’intervento del sindaco Luca Serfilippi, che le ha consegnato una pergamena di riconoscimento a nome della città: "Si parla spesso di giovani, ma troppo raramente per valorizzarli. Oggi Fano ha un esempio da raccontare: una ragazza che rappresenta l’impegno, la serietà, la passione per lo studio". Presente anche l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino, che ha parlato con affetto e orgoglio di quella che considera "una concittadina doppia": "Siamo entrambe pugliesi, nate a Foggia, e questo mi riempie di gioia. È un orgoglio per le Marche, ma anche per chi, come noi, dal Sud ha scelto di restare qui, costruendo valore e futuro".

