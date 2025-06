Dal tributo a Santana al tour storico

Un’estate da vivere, ecco gli appuntamenti di oggi e domani. Per Generazione Futuro Festival (palazzo Bracci Pagani) oggi giornata conclusiva con la Caccia all’Agenda Merloni, un’avventura urbana, un gioco a squadre tra enigmi e indizi, che partirà alle 18 dalla sede della Fondazione Carifano (via Montevecchio 114). Al termine ci sarà la premiazione e alle 20.30 l’aperitivo finale.

Ultima giornata anche per Boomerang Rewind Festival (Lido di Fano), la manifestazione dedicata agli anni ‘80-’90. Alle 11 veleggiata organizzata dal Club Nautico Fanese (premiazione alle 18.30). Allo stage 1 (largo Seneca), alle 10, proiezione video dei migliori doppiaggi della giornata; alle 20 Ciak ‘80, contest cinematografico anni ‘80-’90; alle 21 Live band Catch The Giant; alle 22.30 live show di Giorgio Vanni. Allo Stage 2 (piazzale Amendola), alle 18.30 stand up comedy dedicata agli anni ‘80-90 "Rewind impro" del Teatro Scottadito&Friends; alle 21.30 Abraxas, Santana Tribute Band (in foto).

Visita guidata, oggi pomeriggio alle 18, con la guida turistica abilitata Manuela Palmucci, al palazzo Castracane, nel centro storico di Fano. Il titolo dell’appuntamento è "La nobile famiglia dei Castracane: l’arte della guerra e del buon governo". Incontro di fronte alla chiesa di San Francesco. Costo 15 euro, visita e ingressi compresi. Prenotazione obbligatoria: 3466701612 (anche wa). Durata 1 ora e 30 minuti circa. Infine prosegue fino a martedì, a Palazzo Bracci Pagani, la mostra "Paolo Buroni. Opere di Luce". La mostra si può visitare anche oggi dalle 21 alle 23.30.