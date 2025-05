Dalla facoltà di Legge alla nave scuola. Denise salpa sull’Amerigo Vespucci

di Anna Marchetti

Denise Valori, studentessa universitaria, socia della Lega navale Fano, ha solo 21 anni ma è già aiuto istruttore di vela. Grazie al suo eccellente curriculum nautico è stata selezionata dalla Marina militare tra i giovani della Lega navale italiana (3 ragazze e 7 ragazzi) che avranno il privilegio di imbarcarsi sull’Amerigo Vespucci, nella fase conclusiva del giro del mondo che la nave scuola della Marina militare terminerà a Genova il 10 giugno. La partenza è imminente: Denise affronterà a bordo dello storico veliero il tratto da Palermo a Cagliari, dal 9 al 20 maggio.

Denise, quali sono le tappe previste?

"La traversata parte da Palermo il 9 maggio, dal 13 al 16 ci fermeremo a Napoli mentre il 19 maggio arriveremo a Cagliari, dove sbarcherò il giorno successivo"

Come sei stata selezionata per l’Amerigo Vespucci?

"Ho partecipato al bando indetto dalla Marina militare e sono risultata idonea grazie all’esperienza acquisita con la Lega navale. Aver conseguito il brevetto di aiuto istruttore di vela e aver partecipato a iniziative di nautica solidale (come il ’Vela no-limits’ a sostegno di persone fragili e disabili) e ai corsi di vela per adulti, bambini e ragazzi, hanno di fatto reso possibile la mia selezione. Sono orgogliosa di rappresentare la Lega navale non solo di Fano ma nazionale".

Immagino che sia molto gratificante imbarcarsi sulla nave più antica della Marina militare italiana.

"Certamente, soprattutto per una come me che va in mare da quando è piccola. Sono emozionata ma pronta ad affrontare questa avventura su una nave così prestigiosa. Sono iscritta al secondo anno di Giurisprudenza a Urbino – quando torno mi attendono diversi esami – ma per il futuro non chiudo le porte a un eventuale cambio di rotta".

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

"Un enorme bagaglio di emozioni ma anche una grande occasione per imparare mansioni che quotidianamente si svolgono su una nave di tale importanza. Cercherò di godermi al massimo l’esperienza e di apprendere quanto più possibile. Una volta salita a bordo seguirò le stesse attività dell’equipaggio con le varie mansioni e momenti cerimoniali predisposti dal programma giornaliero. La mia permanenza sarà guidata da un tutor che mi indicherà come e quando affiancare il personale di bordo, dopo essere stata assegnata ad una squadra".

Come ti sei avvicinata alla vela?

"Ho imparato da piccola, a 7 anni sulla barca di famiglia. Mio padre è un istruttore di vela ed è stato lui a trasmettere questa passione a me e ai miei fratelli". L’imbarco sull’Amerigo Vespucci di Denise Valori è motivo soddisfazione anche per Lega navale Fano, perchè i 10 giovani "sono stati selezionati – fa notare il presidente Roberto Beccabunca - tra quanti si sono maggiormente distinti nelle attività sportive e sociali".