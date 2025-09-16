Dall’aeroporto di Fano a Roma?. Bastano mezz’ora e 150 euro

di Anna Marchetti

"Entro l’anno il consiglio comunale voterà la delibera sulla pista in cemento. Ci stiamo lavorando con il vicesindaco Loretta Manocchi ed Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile)". E’ quanto annunciato ieri a Roma dal sindaco Luca Serfilippi al termine del volo sperimentale di 36 minuti dall’aeroporto cittadino a Roma Urbe. Fano, infatti, entrerà a far parte della rete Ram (Regional Air Mobility) insieme ad oltre 20 aeroporti territoriali, tra cui Milano Bresso e Venezia Lido, ma anche Siena e Perugia. Aeroporti che si trovano in punti strategici per il turismo, il business e la comunità.

Un obiettivo raggiungibile, quello che si pone il sindaco Serfilippi visto che nella maggioranza di centrodestra, a differenza di quella precedente, non ci sono resistenze allo sviluppo dello scalo aeroportuale e quindi alla cementificazione della pista. Confermato da Enac l’investimento per dotare Fano della pista in cemento "l’unico, degli aeroporti minori – fa notare il sindaco Serfilippi – a non averla. Al momento sono disponibili 3 milioni di euro, ma Enac è pronta a investire le risorse necessarie". Rimane da risolvere il nodo dei terreni di proprietà comunale all’interno dell’area aeroportuale. "Siamo sulla buona strada – assicura il primo cittadino – le ipotesi sono diverse (acquisto dei terreni, donazione, accordo di valorizzazione) ma sono convinto che la soluzione si troverà a breve, prima della fine dell’anno. Si respira un clima molto positivo, grazie all’onorevole Mirco Carloni".

Il volo Fano-Roma Urbe diventerà strutturale dal prossimo aprile su aerei da un minimo di 9 a un massimo di 19 posti "per un costo – riferisce Serfilippi – di circa 150 euro, andata e ritorno, con partenza alle 7-7.30 del mattino e rientro alla sera intorno alle 19-19.30". Professionisti, imprenditori, ma anche semplici turisti potranno raggiungere la capitale in tempi rapidi, mettendo fine a viaggi interminabili, in auto o in treno, e con la comodità rispetto ai voli in partenza da Falconara di arrivare a Roma Urbe, nel cuore della capitale, con la possibilità di raggiungere velocemente uffici pubblici, palazzi ministeriali, studi professionali. Insomma, una alternativa reale agli altri mezzi di trasporti per collegare in modo rapido la costa Adriatica con la capitale.

Dopo anni di parole, il tema del rilancio dell’aeroporto pare davvero a una svolta: "I cittadini di Fano, Pesaro, Urbino e di tutta la provincia – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli – siano orgogliosi di questo evento importante per il nostro turismo, un segnale forte per proiettarci in una dimensione europea".

