Dalle firme del giornalismo alla satira. Stefanelli e Bizzarri ospiti di Passaggi

Luca Bizzarri (al Pincio ore 21.30), Antonella Viola (Bastione alle 19.30), Nando dalla Chiesa con Beatrice Luzzi e Annarita Briganti (piazza XX Settembre ore 22.30), Bruno Bozzetto (alla Memo ore 21.30), Cristina Scocchia (ore 19.30 - ex Chiesa di San Francesco), Marco Malvaldi (Chiostro ex Convento delle Benedettine, alle 23.30), Giulia Ciarapica (Memo alle 18.00), Vittorio Giardino (Chiostro delle Benedettine, ore 18.30), sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla terza giornata di Passaggi festival, l’evento letterario dedicato alla saggistica e alla non fiction, che prosegue fino a domenica con un ricco calendario di eventi, tutti a ingresso gratuito.

Tra gli appuntamenti più attesi di oggi: alle 21.30 il conferimento del Premio giornalistico ‘Andrea Barbato’ a Barbara Stefanelli, tra le più importanti firme del giornalismo italiano, vicedirettore del Corriere della Sera e direttore di Sette che a Passaggi presenterà il suo libro "Love harder Le ragazze iraniane camminano davanti a noi" (Solferino) in dialogo con il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca; e lo spettacolo teatrale (al Pincio invece che all’ex Chiesa di San Francesco, ore 22.30 - ingresso gratuito) "I libri si sentono soli" con la partecipazione straordinaria di Riccardo Rossi, l’evento dedicato a Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura. L’appuntamento con Luca De Gennaro che era al Pincio andrà al chiostro (ore 22.30).

ti.pe.