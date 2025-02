Dalle molestie di strada al catcalling

Una riflessione critica tra ragazzi, per individuare le varie forme di "catcalling" onde evitare che le donne di oggi e di domani siano vittime della molestia di strada: commenti, fischi, apprezzamenti non richiesti e gesti invadenti rivolti soprattutto alle giovani. Questo pomeriggio alle Memo (ore 16) si concluderà con l’inaugurazione della mostra ed un convegno, il progetto "Ma quali complimenti?!" promosso dall’Associazione Giunone Fano per sensibilizzare sul fenomeno del catcalling.

Durante il convegno, aperto a tutti, verranno illustrati i dati raccolti nelle scuole superiori e affrontati gli aspetti giuridici e psicologici con esperti del settore. A seguire, l’inaugurazione della mostra con gli elaborati degli studenti, visitabile fino al 23 febbraio nel corridoio delle Memo. Il progetto, avviato nel 2024 dall’associazione che riunisce tante avvocate della città, con il sostegno dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano e la collaborazione attiva dell’assessore Lucia Tarsi, in questi mesi ha lavorato negli istituti superiori della città per far emergere la portata culturale del problema. L’obiettivo è contrastare la normalizzazione di questi comportamenti, favorendo un cambiamento culturale profondo.

