Dall’istituto d’arte spuntano lettere di Marinetti e del duce

Scoperte le lettere di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del futurismo italiano, nell’archivio cartaceo dell’istituto d’arte Apolloni. Tutta la documentazione che raccoglie i 150 anni di storia della scuola d’arte, la prima nata in Italia, da circa un anno è nelle mani di alcuni studiosi su incarico dell’istituto Nolfi-Apolloni. "L’archivio cartaceo – fanno sapere dalla scuola – parte dal 1876 e conserva dei manoscritti che riguardano la storia d’Italia, in particolare sono emersi gli scambi epistolari di Marinetti con i futuristi marchigiani e fanesi e alcune lettere del Duce".

"Vogliamo tutelare non solo il patrimonio cartaceo – spiega il dirigente dell’istituto Nolfi-Apolloni, Samuele Giombi – ma anche le sculture, le immagini, i quadri e gli elaborati didattici che si trovano a palazzo Marcolini". Il materiale in parte è ancora accatastato nel secondo e terzo piano (quelli destinati alla Link University) dove tra poco dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione: in accordo con la Provincia e con il Comune, si dovranno rapidamente individuare gli spazi dove conservarlo.

"L’obiettivo non è solo tutelare questo patrimonio di cui negli anni si è sottovalutata l’importanza – fa presente il professor Giombi – ma riuscire ad esporlo, a disposizione della città e degli studiosi. Il luogo naturale sarebbe lo stesso palazzo Marcolini". "Quello che a noi interessa – insistono dall’istituto Nolfi-Apolloni – è preservare il patrimonio di opere ed elaborati che sono la testimonianza della presenza a Fano di insegnanti di livello internazionale, com’è stato Edgardo Mannucci. Noi dobbiamo salvare la storia dell’istituto d’arte ed evitare che si possano perdere alcune sue parti. Purtroppo la maggior parte delle persone non hanno la percezione della grande quantità di opere e di manufatti conservati a palazzo Marcolini, molti dei quali hanno più di 70 anni, quindi con una importanza notevole". I docenti del Nolfi-Apolloni richiamano l’attenzione anche sull’area ipogea dell’edificio: "Per tanti anni questi spazi sono stati utilizzati come magazzini ma occorre fare grande attenzione perchè nella zona di calpestio sono emersi dei reperti di epoca rinascimentale".