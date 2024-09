Danneggiata dai ladri e restaurata. Oggi la Madonna torna al santuario

La preziosa e amatissima statua della Madonna delle Grotte, dopo il restauro reso necessario dall’atto sacrilego del 3 agosto, torna oggi nel suo Santuario. E’ una festa dell’8 Settembre particolarmente gioiosa quella in programma nel luogo di culto mondolfese, perché da stamattina l’effigie della Vergine, risalente al 1679, di autore ignoto, sarà di nuovo posizionata nella sua teca sopra all’altare della chiesa.

Rottasi in tre pezzi a causa della caduta procuratale dai ladri che hanno rubato i monili cuciti sul suo velo come ex voto per richieste di grazie, l’opera d’arte in terracotta, alta circa 50 centimetri, è stata ricomposta e restaurata anche a livello pittorico nel laboratorio del dottor Andrea Pierleoni di Urbino, sotto la direzione della Soprintendenza. Due le Messe previste nel Santuario per la festività odierna: la prima al mattino alle 11,15 e la seconda nel pomeriggio alle 18.

s.fr.