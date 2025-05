Danni da fauna selvatica. Busetto lancia il ricorso

Dopo la protesta shock di qualche settimana fa al Codma di Fano, quando si tolse cinque millilitri di sangue per denunciare "l’indifferenza della Regione Marche verso gli agricoltori", Andrea Busetto torna a far parlare di sé. Stavolta lo fa con una raccolta fondi pubblica per sostenere un ricorso al TAR – e, se necessario, al Consiglio di Stato – contro il nuovo regolamento regionale sui danni da fauna selvatica, che definisce "ingiusto, incostituzionale e dannoso per il nostro lavoro e per l’ambiente". Il punto più contestato del regolamento è l’obbligo, per gli agricoltori, di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per difendere le proprie colture a proprie spese, pena la perdita del diritto al risarcimento.

"Una decisione inaccettabile – scrive Busetto – da parte di chi, da anni, non riesce a gestire in modo adeguato la fauna selvatica, in particolare i cinghiali". Da qui la decisione di promuovere un’azione legale collettiva e chiedere ai cittadini e al mondo agricolo di contribuire: "Difendere l’agricoltura oggi significa difendere il cibo di domani. Se chiude l’ultimo agricoltore, non resterà che mangiare pietre". Ma se da una parte il mondo agricolo si mobilita, dall’altra c’è chi, pur condividendo le criticità del regolamento, lancia un appello alla prudenza.

È il caso di Sara Tomassini del Distretto Biologico, che si smarca dall’iniziativa di Busetto parlando apertamente di "una situazione di follia" e di "rischio di vanificare la trattativa". Tomassini, che sta seguendo il confronto con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, riferisce che giovedì scorso c’è stato un incontro nella sala giunta del Comune di Urbino. "Il presidente ci ha ricevuti con disponibilità e ci ha chiesto una settimana di tempo per esaminare le carte con il suo segretario generale Becchelli. Ci ha promesso una nuova convocazione entro mercoledì o giovedì della prossima settimana".

La frattura all’interno del fronte agricolo appare evidente. Tomassini non nasconde la sua preoccupazione: "Se mi sono attivata io vuol dire che c’è qualcosa di profondamente sbagliato. Questo ricorso in piena trattativa rischia di compromettere un dialogo che, con fatica, si era aperto. Bisogna dare tempo alla politica di fare il suo corso".

Tiziana Petrelli