"Danni per le alluvioni, si lavora". Fossi e frane, ecco gli interventi

Ieri sera si sono conclusi gli interventi per la rimozione dei restringimenti su via Trave, mentre proseguono i lavori di pulizia dei fossi, risagomatura e pulizia delle banchine stradali nelle zone periferiche della città. Il tutto grazie ai 400mila euro stanziati un mese fa dall’amministrazione comunale, a seguito dei danni causati dal maltempo e dalle alluvioni. I lavori hanno avuto inizio nelle zone di Metaurilia e Ponte Sasso per poi spostarsi a Caminate, dove sono state sistemate strade bianche come strada via Monteschiantello, strada di congiunzione tra Camminate e Monteschiantello e infine strada della Rinolfa.

Da qualche giorno si è iniziato ad intervenire anche a Roncosambaccio, con la rimozione di una frana che ostruiva la carreggiata da più di un anno. Successivamente i lavori riguarderanno strada delle Martinozze e le località di Butrigo, oltre che proseguire su Roncosambaccio. Si sposteranno poi a Carignano, con la sistemazione della strada della Madonnina del Cantoniere, della Beltrame, della Gazza e della strada Buzzi e Guazzi. "L’obiettivo è risolvere progressivamente le criticità e garantire a tutte le aree del comune la manutenzione che meritano - afferma l’assessore Alessio Curzi - rappresentano una risposta concreta alle necessità del territorio, soprattutto nelle aree periferiche che per troppo tempo sono state trascurate".

an.mar.