Debutta al Cibus il cioccolato al farro soffiato

Ha suscitato grande interesse lo stand dell’azienda agricola ‘Monterosso’ di San Lorenzo in Campo alla 22esima edizione della Cibus International Food Exhibition, la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare made in Italy, tenutasi negli ultimi giorni a Parma. Per l’occasione la ‘Monterosso’, realtà leader nella produzione e trasformazione della qualità più antica e pregiata di farro, il ‘trticum dicoccum’, ha presentato la sua ultima novità: la cioccolata con farro soffiato, nelle versioni al fondente, al latte e bianca. "Sono 75 grammi di pura bontà – sottolinea l’amministratore unico dell’azienda, Leila Segoni (in foto) -, una produzione di sopraffina artigianalità che ha raccolto consensi unanimi all’evento di Parma. Il quale si è rivelato un’importante opportunità per mettere in vetrina le nostre eccellenze e far conoscere ancora di più la nostra azienda, che è la prima e, ad oggi l’unica, società in Italia ad aver ottenuto il brevetto vegetale del seme ‘Monterosso Select’ dal Ministero dell’Agricoltura. Il conseguimento del know-how, dopo anni di selezione, ci consente di essere tesorieri del nostro seme, permettendoci di produrre specialità di altissimo livello". Produzioni che riguardano soprattutto farine e pasta di farro, che hanno alla base la coltivazione con criteri biologici di circa 500 ettari di terreno, da cui scaturiscono più di 5mila quintali di pasta all’anno, la metà dei quali esportati negli Usa, dove ‘Monterosso’ ha una nicchia di mercato.

s.fr.