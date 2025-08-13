Debutta l’E-bike in divisa. L’Arma pedala in spiaggia

di Sandro FranceschettiC’è una novità nel servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dalla Compagnia carabinieri di Fano. Accanto ai ‘tradizionali’ equipaggi automuniti c’è n’è anche uno composto da due militari che si spostano in sella ad altrettante e-bike. L’esordio dei mezzi a due ruote, a pedalata assistita, di colore blu e la scritta ben evidente ‘carabinieri’, è avvenuto ieri a Marotta, lungo il litorale. Il servizio straordinario prevede, infatti, un presidio specifico delle zone mare di Fano e della cittadina costiera cesanense e, inoltre, a Fossombrone e comprensorio. In tutto, per queste aree, sono al lavoro 5 equipaggi in macchina e quello sulle bici, con il supporto del Radiomobile di Fano, specializzato negli interventi di emergenza.

Le due e-bike con in sella gli uomini dell’Arma sono una novità assoluta per l’intera provincia di Pesaro-Urbino e ieri i militari al pedale hanno destato tanta curiosità e apprezzamento da parte dei cittadini e dei bagnanti. Con molte persone in spiaggia che si avvicinavano ai carabinieri, chiedendo anche informazioni su come è articolato questo nuovo servizio, il cui coordinamento è affidato al capitano della Compagnia di Fano Giuseppe Esposito, coadiuvato, ieri, dai comandanti delle stazioni di Marotta, San Costanzo e Fossombrone, rispettivamente i luogotenenti Marco Celentano e Antonio Meduri e il maresciallo capo Giuditta Melucci. Da parte della gente, come detto, oltre alla curiosità si sono percepiti da subito giudizi positivi, perché in questo modo c’è un approccio molto più diretto col cittadino e una presenza ancora più capillare dell’Arma, che trasmette da sempre un senso di sicurezza e tutela. Inoltre, è indubbio che grazie alle e-bike è possibile percorrere vie che per le dimensioni della sede stradale o la loro collocazione non possono essere raggiunte a bordo delle auto. C’è poi un ulteriore aspetto da non sottovalutare: le zone turistiche da tali servizi traggono un valore aggiunto, perché i vacanzieri nella scelta delle loro destinazioni tengono in considerazione anche questi elementi.