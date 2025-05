Decreto Alluvioni, San Costanzo c’è: "Spesi 100mila euro solo per le strade"

di San Costanzo

C’è anche San Costanzo tra i comuni delle Marche ai quali è stato esteso lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2024. Una notizia accolta, naturalmente, con grande soddisfazione dal sindaco Domenico Carbone: "Esprimo a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Costanzo un profondo ringraziamento al presidente della Regione Francesco Acquaroli, alla sua giunta, al Governo guidato da Giorgia Meloni e al ministro per la Protezione Civile Musumeci per averci incluso tra i territori beneficiari dello stato di emergenza".

Il primo cittadino entra nel merito della questione: "A causa delle alluvioni del settembre scorso, come Comune ci siamo trovati ad affrontare lavori di somma urgenza sulle strade per circa 100mila euro. Lavori dei quali abbiamo mandato subito la relativa documentazione alla struttura commissariale della Regione e che ora ci verranno risarciti almeno in parte".

Al momento non si conosce la cifra che verrà ristorata al Comune: "Nel decreto del Consiglio dei Ministri che ricomprende anche San Costanzo non c’è l’indicazione della somma che ci verrà garantita – spiega Carbone -, ma il fatto di essere nell’elenco ci consente di richiedere un ristoro almeno parziale delle spese che abbiamo sostenuto, e tale importo potrà poi essere destinato ad altri interventi di pubblica utilità. Non appena avremo ulteriori notizie le comunicheremo tempestivamente ai nostri cittadini".

Cittadini che, da parte loro, non hanno comunicato tramite il Comune danni causati da quell’alluvione, e quindi i ristori per il territorio sancostanzese dovrebbero riguardare solo l’Ente pubblico locale. "Un ringraziamento particolare – riprende il sindaco – va al vicecommissario per l’alluvione Stefano Babini, al capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano e al sottosegretario Lucia Albano per il costante impegno dimostrato e la collaborazione efficacie tra le istituzioni, che ha permesso di portare risultati tangibili anche per il nostro Comune. Finalmente, grazie alla determinazione del governo Meloni e alla guida concreta del presidente Acquaroli, lo Stato torna a essere presente nei territori".