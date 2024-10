Dengue, 133 casi confermati. Oggi un incontro a San Lazzaro con medici ed esperti

I casi totali di dengue salgono dai 179 di venerdì ai 183 di ieri: di questi, 133 sono confermati (tutti fanesi tranne 2 di Pesaro), 42 probabili e 8 possibili. Non sono previste altre campagne di disinfestazione, mentre il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato per marzo 2025 "un intervento larvicida massivo". In questi ultimi giorni di caldo le istituzioni continuano a chiedere la collaborazione dei cittadini per evitare anche piccoli ristagni di acqua. Oggi alle 15.30, alla sala Cubo di San Lazzaro, un incontro dal titolo "Dai giù, ciaccam ‘sta dengue". Promosso dai sindacati dei pensionati Cgil, Uil e Cisl con Ast e Comune. Partecipano Clizia Pugliè (Prevenzione Ast) sul ’Ruolo dell’educatore tra pari per la prevenzione individuale della dengue’, Agusto Liverani (direttore Prevenzione Ast, foto) e Alessia Pesaresi (Prevenzione Ast) sul tema ’La dengue e la salute umana’. Chiude Stefano Gaudan (Istituto zooprofilattico) sulla ’Strategia per contrastare la diffusione delle zanzare’.