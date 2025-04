Deve scontare 4 anni per spaccio: arrestato

I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato un 46enne del posto, dopo averlo rintracciato per l’esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Macerata. L’uomo deve espiare una pena di quattro anni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso negli anni 2022 e 2023 nella provincia di Fermo. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito al proprio domicilio dove sconterà la pena.

In un altro intervento svolto nella medesima area, i militari dell’Arma hanno segnalato all’autorità amministrativa un 19enne di origine magrebina. Il giovane è stato controllato nella notte e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale. Questo prevede che l’individuo possa ricevere una segnalazione amministrativa, che può comportare sanzioni specifiche come l’obbligo di un percorso di recupero e la revoca della patente di guida o mancato rinnovo del permesso di soggiorno se straniero.

Sempre i carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno segnalato anche un 21enne del Bangladesh, trovato in possesso di un involucro contenente una modesta quantità di hashish. Anche in questo caso, il giovane è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.