"Di nuovo fuori uso l’ascensore del sottopasso"

"Il sottopasso di via Ariosto, a Marotta, è ancora una volta inibito a tutti coloro che si muovono in carrozzina". E’ l’amara considerazione del consigliere di minoranza Marco Gentili (nella foto davanti all’ascensore fuori uso di Marotta), che aggiunge: "L’ascensore dell’infrastruttura è stato messo in funzione solo all’inizio dell’estate 2023, nonostante Rfi lo avesse consegnato all’amministrazione comunale dal mese di maggio dell’anno precedente. Ritardi burocratici e amministrativi dell’ente comunale ne hanno impedito l’utilizzo per un anno. E, purtroppo, da quel maggio 2023 i disservizi sono stati numerosi e, ormai da quasi 2 mesi, l’uso dell’ascensore è inibito a tutti".

In consiglio comunale i consiglieri di opposizione hanno presentato diversi atti: "Ben 5 interrogazioni – riprende proprio Gentili –, l’ultima delle quali è stata discussa lo scorso 28 ottobre, focalizzando l’attenzione sulla cattiva manutenzione dell’intero sottopasso che Rfi ha consegnato al Comune e i cui costi e le cui opere, a questo punto, sono a completo carico dell’amministrazione".

"Per quanto attiene all’ascensore, guasto da metà settembre, l’assessore Tiritiello ci ha riferito che il Comune e il manutentore dell’apparato sono in attesa dei pezzi di ricambio da sostituire. Davvero una risposta che non convince, soprattutto da parte di un amministratore di un Comune che si fregia della ‘bandiera lilla’, che dovrebbe attestare un’attenzione particolare verso chi ha disabilità motorie e che, invece, ora non può passare dal lungomare al centro della città e viceversa".

s.fr.