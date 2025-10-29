Diabete: in 180 su 200 si scoprono a rischio

di Sandro FranceschettiSu 200 persone sottopostesi al controllo a 5 è stata diagnosticata la patologia diabetica conclamata (che non sapevano di avere) e più della metà (oltre 100) sono risultate in iperglicemia, cioè con un valore di glucosio nel sangue superiore alla soglia. Sono i risultati emersi dallo screening glicemico gratuito organizzato e curato dall’Associazione Diabetici tenutosi domenica alla galleria Fano Center. Non una misurazione tout court della glicemia, ma un vero e proprio percorso diagnostico che comprendeva anche un questionario sulle abitudini di vita, la familiarità al diabete, il precedente riscontro d’iperglicemia o ipertensione arteriosa, la misurazione del peso corporeo, della circonferenza dell’addome e della pressione sanguigna.

Tutti parametri dai quali è emerso che delle 200 persone totali che hanno aderito allo screening, più di 180 sono a rischio di sviluppare il diabete. Accanto ai volontari dell’Associazione Diabetici Fano guidati dalla presidente Sofia Cecchi, dietista e biologa nutrizionista, domenica hanno lavorato per questa importante iniziativa anche professionisti sanitari e medici, sotto la supervisione del diabetologo dottor Giulio Lucarelli, che evidenzia: "Sedentarietà, cattive abitudini alimentari, sovrappeso e obesità, oltre alla familiarità, sono tra i principali fattori di rischio per il diabete e in occasione dello screening in moltissime persone sono state rilevate queste condizioni". Lo stesso Lucarelli aggiunge che "negli anni l’incidenza di questi fattori di rischio è progressivamente incrementata nella popolazione, anche nei giovani". Pertanto, iniziative come quella messa in campo domenica dall’Associazione fanese assumono un rilievo importantissimo, consentendo di veicolare una corretta informazione sugli stili di vita più opportuni e facendo emergere condizioni di criticità o addirittura l’esistenza di una vera e propria patologia diabetica.

"La nostra mission è quella di stare vicini in modo competente alle persone con diabete e ai loro familiari, sensibilizzare i cittadini ad adottare un’alimentazione e stili di vita corretti e, naturalmente, incrementare le attività di prevenzione – sottolinea la dottoressa Sofia Cecchi a nome dell’intero direttivo -. Per questo, siamo determinati a organizzare ulteriori eventi di screening sia a Fano che nelle zone limitrofe".