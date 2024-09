Diciottenni in cucina. Torna la polenta

Sarà una polenta tutta ‘under 18’ quella che si potrà gustare domani sera durante l’evento ‘Cena Corso’ a San Costanzo. La manifestazione è organizzata dai ragazzi (tutti minorenni) della Pro loco giovani, detti anche ‘Magliette Gialle’ per il look che li caratterizza. Saranno loro a curare ogni aspetto della festa e a preparare per intero, in tutte le sue fasi, il piatto più celebre di San Costanzo. Unica eccezione la supervisione del cuoco senior Alfio durante la cottura del ragù con cui sarà condita la polenta. L’appuntamento è dalle 19.30 e sarà animato dal gruppo storico malatestiano città di Fano ‘La Pandolfaccia’. Per informazioni 329 871 8185.