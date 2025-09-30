Dieci anni di corsa nel nome di Lamberto Tonelli

Domenica il cuore di Fano tornerà a battere al ritmo della corsa, quando piazza XX Settembre ospiterà la decima edizione del Trofeo Lamberto Tonelli. Una manifestazione sportiva che è molto più di una gara, perché porta il nome e l’eredità di un uomo che con la sua passione ha segnato la storia del podismo fanese. Lamberto Tonelli, fondatore del gruppo "Fano Corre", era prima di tutto un instancabile animatore della comunità sportiva locale. Con passo leggero e sorriso contagioso, aveva fatto della corsa uno strumento di socialità, un collante capace di unire generazioni diverse sotto il segno dell’amore per lo sport. Non è un caso che la manifestazione cresciuta intorno al suo nome sia diventata un appuntamento fisso, riconosciuto dalla Fidal come gara regionale e inserito nel circuito Uisp "Correre x Correre 2025". Il percorso, 9,5 chilometri suddivisi in quattro giri, offrirà agli atleti la suggestione unica di correre all’ombra delle mura romane e attraversare l’Arco d’Augusto, simboli di una città che si specchia nella propria storia.

Ma lo spirito di Tonelli continua a vivere soprattutto nell’apertura a tutti: dai bambini delle minipodistiche con medaglia ricordo, ai camminatori del nordic walking, fino ai "Road runners" che spingono carrozzine e trasformano la corsa in un dono di libertà. Premi, pacchi gara e un ristoro finale arricchiscono l’evento, senza dimenticare la solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un segnale che ben riassume la lezione di Tonelli: lo sport non è solo competizione, ma partecipazione e amicizia.