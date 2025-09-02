Digitale e futuro. All’Its Academy: "open day" al via

Supertecnici della stampa 3D, specialisti di robotica e sicurezza digitale, sviluppatori di sistemi intelligenti. Sono i professionisti di domani che si formano nella sede fanese di ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy, punto di riferimento regionale per la formazione post diploma ad alta specializzazione tecnologica.

Venerdì 5 settembre, dalle 16 alle 19, in via Tommaso Campanella 1, si terrà l’Open Day: un pomeriggio per esplorare i laboratori 4.0, conoscere docenti e tutor, incontrare ex studenti e aziende partner. Un’occasione per scoprire da vicino i due corsi biennali attivi per il biennio 2025-2027.

Il primo è "Tecnologie avanzate per la progettazione e stampa 3D nella meccatronica", che unisce progettazione CAD, prototipazione, realtà aumentata e automazione, formando figure capaci di gestire processi digitali e macchine interconnesse. Il secondo, "Il futuro dell’automazione: PLC, AI, Robot, Cybersecurity", prepara tecnici versatili in grado di controllare macchinari, sistemi digitali e garantire la sicurezza informatica.

L’offerta sarà completata dal percorso su "Infrastrutture e impianti – tra progetti complessi e transizione ecologica", in presentazione il 18 settembre a Pesaro. Con oltre 900 ore di stage in azienda e più del 90% di occupati entro un anno, ITS Academy rappresenta per i giovani un’alternativa concreta all’università e un ponte diretto verso il lavoro.

Nella foto: Stefano Zannini presidente Its

ti. pe.