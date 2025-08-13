Diocesi, il vescovo Andreozzi annuncia le nuove nomine pastorali: chi parte e chi arriva

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 13 agosto 2025 – Il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola, Andrea Andreozzi, ha reso note le nuove forniture diocesane, frutto – sottolinea – di un “adeguato discernimento con le comunità e le persone coinvolte”, per rispondere alle esigenze pastorali del territorio. Tra i principali cambi, don Diego Fascinetti assumerà anche la guida delle parrocchie di San Pier Damiani a Cagli, Sacro Cuore di Gesù a Pianello e San Pietro a Massa di Cagli. Don Sauro Profiri, già parroco di San Martino ad Apecchio, diventa parroco dei Santi Cristoforo e Costanzo a San Costanzo e del Divino Amore a Cerasa, subentrando a don Stefano Maltempi che lascia per raggiungere i limiti di età. Ad Apecchio arriverà don Ivan Bellomarì, che guiderà anche la parrocchia di Santa Maria Assunta a Serravalle di Carda. Mons. Filippo Fradelloni, vicario generale, è stato nominato amministratore parrocchiale di San Cristoforo a Fano a seguito del malore che ha colpito don Mauro Bargnesi. A Bellocchi di Fano l'amministrazione di San Sebastiano passa a don Marcelo Boschi, mentre don Marzio Berloni, già parroco di San Biagio a Cuccurano, seguirà anche San Cesario di Fano. Mons. Antonio Interguglielmi è stato designato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche con sede a Fermo. Nuovo incarico per don Cristiano Castellaro, che diventa vicario parrocchiale di diverse comunità del Cagliese, mentre don Roberto Talamelli inizia un'esperienza di eremita diocesano presso Abbadia di Naro, rimanendo collaboratore nella parrocchia locale. Don Giangiacomo Ruggeri curerà i rapporti con la Basilica di San Paterniano in attesa di decisioni sui Frati Cappuccini. Rimarranno in servizio come collaboratori, dopo la rinuncia all'ufficio pastorale, don Gabriele Bongarzoni nella zona di Cagli e don Stefano Maltempi nella Vicaria del Metauro. È previsto inoltre l'arrivo in diocesi di tre sacerdoti africani – due dal Burundi e uno dal Congo – i cui incarichi saranno comunicati successivamente. Suor Agnese Pucci avvierà la sua vita eremitica presso la parrocchia di Pianello di Cagli. Le Suore Francescane della Santissima Madre Addolorata, invece, lasceranno Mondavio a settembre dopo anni di servizio a malati e anziani. Il congedo sarà celebrato con una messa il 1° settembre alle 16.