Diplomazia e impegno umanitario. Affondo di Nicolosi contro la politica

Si è svolta ieri nella chiesa di Santa Maria del Suffragio la cerimonia conclusiva della 28ª edizione della Settimana Africana Regionale, con la consegna del premio "Ho l’Africa nel Cuore" al giornalista e regista Valerio Nicolosi. È la serata che da sempre rappresenta il cuore dell’iniziativa, quando la città celebra chi con coraggio e lucidità racconta diritti troppo spesso dimenticati. Davanti a circa 180 persone, Nicolosi ha ricevuto il riconoscimento che accende i riflettori sulle grandi questioni globali. Prima della premiazione, l’autore ha presentato il suo ultimo libro ’Attraversare i confini’, in dialogo con Marco Labbate. Un’opera che raccoglie testimonianze e riflessioni maturate lungo i percorsi dei migranti e nei luoghi di conflitto, in continuità con i volumi che ha già dedicato a Gaza e alla Palestina.

Nel suo intervento Nicolosi ha parlato con tono diretto della necessità di recuperare la diplomazia. "Non dobbiamo andare a imporre ancora qualcosa – ha spiegato – ma semplicemente aiutare un cammino che è già desiderato. E invece oggi, come Italia, non contiamo nulla, perché abbiamo smesso di praticare la diplomazia". Ha ricordato il ruolo della Chiesa cattolica, "che ha inventato la diplomazia, quella vera, quella che si fa con la politica", sottolineando come spesso siano i corridoi umanitari e le mediazioni vaticane ad aprire spiragli laddove la politica internazionale resta assente. Ha poi concluso: "È per questo che viviamo in un mondo in fiamme".

Molto apprezzato anche l’intervento di monsignor Giovanni Tonucci, che ha portato il saluto del vescovo Andrea Andreozzi. Tonucci ha rievocato la sua lunga esperienza di vita in Africa, in particolare in Kenya, mostrando anche alcuni oggetti. "L’Africa – ha detto – non va mai pensata come un blocco unico, ma come un mosaico di Paesi e realtà, ciascuno con i suoi bisogni e le sue sfide". Anita Manti, presidente de L’Africa Chiama, ha ribadito l’impegno dell’associazione che oggi sostiene oltre 21mila bambini in Tanzania, Zambia e Kenya. Ha ricordato i diritti dei bambini, "di tutti i bambini, anche di Gaza", e ha espresso pieno sostegno alla missione della Global Flotilla. Un annuncio che ha suscitato un lungo applauso. La serata si è chiusa con il ricordo di Italo Nannini, fondatore de L’Africa Chiama, con la sua frase divenuta bussola morale: "Con fiducia e coraggio andiamo avanti".

Tiziana Petrelli