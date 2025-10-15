Disabilità e lavoro, la T41B lancia la colletta per il progetto Green Team

L’Isola di Fenile è un piccolo paradiso dove ragazzi e ragazze diversamente abili possono esprimere tutte le loro qualità manuali e intellettuali. A gestire questa bella realtà è la cooperativa T41B: un luogo in cui gli ospiti possono imparare un mestiere, ritagliandosi un posto in società. Un posto che rappresenta anche dignità e soprattutto autonomia. Questa azienda agraria si chiama Cante di Montevecchio. Una struttura dove si realizzano laboratori e un terreno dove si coltiva. Nascono prodotti che rappresentano un percorso anche di consapevolezza. Qui si producono confetture, si fanno crescere piantine. Si raccolgono frutti. Progetti sostenuti anche da privati come la Fondazione Carifano con il suo presidente Giorgio Gragnola e dall’amministazione comunale rappresentata dall’assessore Lucia Tarsi. Una efficace sinergia tra pubblico e privato.

Il luogo dove tutto nasce è di Giancarlo Mazzanti presidente della Fondazione agraria Cante di Montevecchio. Michele Gianni è invece il presidente della T41B che ha presentato un nuovo progetto "Il Green Team" selezionato dal Bando Crowdfunding 2025 della Fondazione Carifano che avrà ancora una volta come scenario l’isola di Fenile. "Il progetto – spiega lo stesso Gianni -, nasce per offrire a persone con disabilità psichica o cognitiva un lavoro qualificato nella manutenzione del verde, affiancati da personale esperto e con l’utilizzo di attrezzature ecocompatibili". Per farlo occorrono però utensili elettrici, ecco perché è stata lanciata questa colletta che si concluderà il 31 gennaio 2026. Durante l’incontro a cui hanno partecipato anche utenti e operatori del Centro diurno di Bevano, sono stati presentati i risultati del progetto "Arzilla Valle dell’Inclusione" e altre iniziative sostenute dall’8x1000 e dal Pnrr.

Beatrice Terenzi