"Discarica, avete già deciso. Ma c’erano delle promesse"

di Sandro Franceschetti

"Invitiamo Aset e l’amministrazione comunale di Fano a fare chiarezza in merito alla previsione di ampliamento della discarica di Monteschiantello, onorando gli impegni presi lo scorso agosto durante un incontro tra il nostro comitato, il presidente di Aset e il sindaco di Fano". Parole del presidente di AmbienteVivo San Costanzo, Stefano Sanchioni. "Sappiamo che nel dicembre 2023 il Cda Aset ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per una ipotesi di ampliamento della discarica – riprende Sanchioni – e che lo stesso cda nei mesi successivi ha previsto nel piano triennale degli investimenti 2024-2026 tre milioni alla voce ‘ampliamento discarica’, 1,5 milioni sul 2025 e altrettanti sul 2026. Inoltre, il Documento Unico di Programmazione del Comune di Fano, approvato a settembre 2024, inserisce tra gli obiettivi strategici quello di ‘ottimizzare la gestione della discarica di Monteschiantello con ampliamento della stessa’ e quello di ‘mantenere l’ingresso di rifiuti speciali non pericolosi per maggiore redditività dell’impianto in coerenza con le politiche di bilancio comunale’".

Alla luce di questi elementi il presidente del comitato aggiunge: "Tutti questi fatti dimostrano che l’allargamento del sito è già deciso e che si sta proseguendo nella stessa direzione delle politiche delle vecchie giunte, al di là delle appartenenze partitiche. E a pagarne il prezzo saranno i cittadini, in particolare quelli di San Costanzo, costretti a convivere da quasi 50 anni con una discarica che rappresenta un potenziale rischio ambientale e sanitario sempre più grave. Per questo, esprimiamo rammarico per il fatto che Aset abbia recentemente respinto la nostra richiesta di accesso al progetto di fattibilità, e chiediamo trasparenza e responsabilità, in quanto la tutela della salute e dell’ambiente deve prevalere sugli interessi economici legati ai ricavi del sito di smaltimento".

"Come comitato – conclude Sanchioni - continueremo a vigilare e a opporci a ogni decisione che penalizzi il territorio e i suoi abitanti. La nostra istanza è che si avvii finalmente un percorso trasparente e partecipato, in linea con quanto dichiarato pubblicamente dai vertici Aset, e che l’azienda si prefigga un obiettivo di diversificazione del business, per non dipendere in modo esclusivo dalla presenza o meno di una discarica. Lo smaltimento è il passato, recuperare quanto più materiale possibile dai rifiuti all’interno di un’economia veramente circolare è il presente e sarà il futuro; anticipiamo i tempi e diventiamo un territorio fortemente innovativo".