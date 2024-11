"Discarica da ampliare contro l’aumento Tari"

"Ampliamento della discarica di Monteschiantello per non aumentare la Tari e non creare ulteriori danni all’ambiente". Il presidente di Aset, Giacomo Mattioli, riprende il concetto già espresso dal sindaco Luca Serfilippi e ribadito dalla lista Cambia Passo.

Presidente Mattioli considera l’ampliamento di Monteschiantello una scelta obbligata?

"Se Monteschiantello chiuderà entro 5 anni, il Comune dovrà fare i conti con un diverso sistema di gestione dei rifiuti. Inoltre se la discarica di Tavullia cesserà tra due anni, i rifiuti di Pesaro saranno portati nel nostro territorio e le previsioni di durata di Monteschiantello si ridurranno ulteriormente. E’ certamente bella e condivisibile la politica sul termovalorizzatore regionale, ma non mi sembra un impianto all’orizzonte su cui poter contare. Forse in cinque anni si riuscirà a definire la sua ubicazione, non certo la sua realizzazione visto anche il costo di mezzo miliardo di euro. Aspettiamo indicazioni dalla Regione".

Se fosse Aset a scegliere? "Punterei sull’ampliamento della discarica per continuare a dare il servizio ai cittadini dei Comuni soci senza aumento delle tariffe e senza danni all’ambiente. Danni legati al via vai di camion che sarebbero necessari per trasferire i rifiuti in altri territori. In questo momento l’ampliamento di Monteschiantello è la scelta più ragionevole. Le discariche di oggi hanno un impatto decisamente meno rilevante rispetto a vent’anni fa e comunque stiamo parlando di un territorio già utilizzato e non di un’area vergine da compromettere".

Qualcuno teme che Fano tra qualche anno dovrà fare i conti con i rifiuti per strada: è così?

"Non penso che questo accadrà perché in ogni caso la politica dovrà prendere una una decisione. Più reale è l’aumento delle tariffe se ci faranno portare i rifiuti in altri territori".

In questa situazione la presenza a Fano del biodigestore avrebbe inciso favorevolmente?

"Penso di si, gli impianti sono sempre utili, più ce ne sono e meno danni all’ambiente si fanno perché servono a ridurre la quantità di rifiuti da portare in discarica".

Qualcuno sostiene che a Fano si faccia una raccolta differenziata di scarsa qualità: cosa risponde?

"E’ vero solo per la plastica, perché per tutte le altre frazioni la qualità è molto alta tanto che superiamo il 90% del materiale recuperato. Purtroppo per quanto riguarda la plastica i cittadini ancora non hanno capito cosa buttare e dove, basta vedere quello che viene lasciato nelle isole ecologiche".

Anna Marchetti