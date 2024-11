Discarica di Monteschiantello: "O si amplia o la Tari s’impenna"

Se il sindaco Serfilippi l’aveva lasciato intendere, affermando "Non è all’ordine del giorno, attualmente, nessun ampliamento... ma è un tema importante, perché quando i cittadini si vedranno triplicate le bollette verranno loro a chiedere di effettuare o nuove discariche o ampliamenti", a dire chiaramente che l’aumento volumetrico della discarica di Monteschiantello si deve fare è la lista di maggioranza ‘Fano Cambia Passo’ guidata in consiglio dal capogruppo Luigi Scopelliti.

"Il sito in cui è localizzata la discarica è ubicato nel territorio di Fano, a una distanza dal primo centro abitato che rispetta ampiamente i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale – evidenzia Scopelliti, rispondendo al comitato AmbienteVivo di San Costanzo -. L’attuale Piano d’Ambito provinciale individua Monteschiantello quale impianto strategico per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto del limite del 50% di rifiuti speciali non pericolosi in esso smaltiti, limite che Aset ha sempre rispettato. Rispediamo al mittente l’accusa del comitato che parla di utilizzo della discarica a scopo di profitto: tale quota di rifiuti speciali non pericolosi, oltre a dare una risposta alle migliori tecniche di gestione del sito, rappresenta una modalità di gestione che consente di limitare l’impatto sulle tariffe dei cittadini, che altrimenti si troverebbero a pagare bollette molto più elevate".

Sul nuovo Piano regionale dei rifiuti "appena adottato dalla giunta, e attualmente in fase di Valutazione ambientale – riprende Scopelliti -, va detto che prevede espressamente che ‘l’ampliamento di impianti esistenti è da intendersi come opzione prioritaria e strategica’. E’ un dato di fatto che entro il 2027 entrambe le discariche provinciali andranno a esaurirsi ed è evidente che l’aumento di stoccaggio della discarica di Monteschiantello rappresenta una reale esigenza per tutta la provincia, al fine di evitare situazioni emergenziali che spesso si sono manifestate nel Paese e che determinerebbero un inevitabile incremento della Tari legato alla necessità di trasportare i rifiuti verso altri territori".

s.fr.