Discarica, incontro a Gimarra per dire no all’ampliamento

Il Comitato AmbienteVivo di San Costanzo, che da 4 anni combatte contro l’ampliamento della discarica di Monteschiantello di Fano e che non più di 20 giorni fa ha inviato una diffida firmata da oltre 1.500 cittadini, ha organizzato per sabato mattina alle 10 un incontro al centro civico di Gimarra. "Dalla discarica all’economia circolare: strategie vincenti", è il titolo dell’appuntamento, che avrà come relatori Claudio Orazi, del Forum provinciale per i Beni Comuni; Natale Belosi, di Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna; ed Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe.

"Il nostro comitato – sottolinea il presidente Stefano Sanchioni (in foto) - si batte da anni contro l’ampliamento di Monteschiantello, proponendo al contempo soluzioni alternative positive e concrete. Questo evento si inserisce proprio in tale ottica, offrendo spunti e strumenti per un futuro più sostenibile e virtuoso per il nostro territorio. Una ridotta produzione dei rifiuti e un’alta qualità della raccolta differenziata permetterebbero la minimizzazione del residuo smaltito in discarica". Il presidente aggiunge: "L’incontro è rivolto a tutti i comuni soci di Aset, che abbiamo invitato via Pec, nonché a tutti gli altri comuni della Provincia, alle associazioni e ai cittadini interessati alle tematiche ambientali".

"Ringraziamo – conclude Sanchioni - il presidente di Aset Mattioli per avere, in una recente intervista, apprezzato l’iniziativa e l’approccio propositivo all’argomento. E il quale, pur dispiaciuto per la sua assenza, dovuta a impegni fuori città, auspica la partecipazione di altri dirigenti Aset, amministratori locali e cittadini".

s.fr.