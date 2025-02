Discarica più ampia. Pronta una diffida

Una diffida formale nei confronti di chi dovrà autorizzare politicamente e tecnicamente l’ampliamento della discarica di Monteschiantello. E’ l’atto che sta preparando insieme al proprio legale il comitato AmbienteVivo di San Costanzo, che ormai da 4 anni combatte contro il ventilato aumento volumetrico del sito, che si trova nel territorio di Fano, ma ad appena 800 metri dal confine sancostanzese e per tale motivo, l’ipotesi di allargarlo allarma da sempre la popolazione di questo secondo Comune.

"La diffida – conferma il presidente del comitato, Stefano Sanchioni – è in fase di ultimazione e la presenteremo per la sottoscrizione da parte dei cittadini in un’assemblea ad hoc in programma per sabato primo marzo alle 17,30 all’oratorio di piazza San Pio. Aspettiamo tanta gente, per discutere insieme della problematica e per unire le forze a difesa del nostro ambiente e della nostra salute. La firma di ognuno è fondamentale, per far sentire la voce della comunità".

Sanchioni prosegue ricordando che: "nel dicembre 2023 il cda di Aset ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per un’ipotesi di aumento della discarica e lo stesso cda nei mesi successivi ha previsto nel piano degli investimenti 2024-2026 3milioni alla voce ‘ampliamento’. Inoltre, il Documento Unico di Programmazione del Comune di Fano, approvato a settembre 2024, ha inserito tra gli obiettivi strategici quello di ottimizzare la gestione della discarica con aumento della stessa. Quindi, nella volontà di chi governa il territorio e gestisce la struttura, si tratta molto di più di un’ipotesi".

Nell’assemblea pubblica del primo marzo i portavoce di ‘AmbienteVivo’ aggiorneranno i cittadini sulle recenti attività portate avanti, tra le quali spicca senza dubbio la presentazione di ben 51 osservazioni nei confronti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che sta proseguendo il suo iter e che presto approderà alla commissione ambiente dell’Assemblea legislativa delle Marche e da lì al Consiglio regionale per il varo definitivo. "Un Piano – riprende Sanchioni -, che sarebbe da rivedere in moltissime parti, non ultima quella in cui si dispone che prioritariamente dovranno essere valutati gli ampliamenti delle discariche esistenti e non l’apertura di nuovi siti, stabilendo altresì che gli allargamenti possono arrivare fino a 500 metri da un centro abitato, mentre le discariche nuove devono distare 1,5 km".

Sandro Franceschetti