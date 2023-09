Fanno disegni osceni sui manifesti funebri

Fano, 30 settembre 2023 – Dolore e indignazione per l’ultima "bravata" dei giovani vandali cittadini. Perché questa volta ad essere macchiati di volgare inchiostro blu sono stati alcuni necrologi affissi lungo via Arco d’Augusto, nel muretto che separa la strada dai giardini Amiani. Uno sfregio dissacrante della memoria e del rispetto per i defunti. Una mancanza di educazione e di empatia che travalica ogni possibile comprensione umana. Delle corna da diavolo e dei baffi sono stati infatti disegnati sul volto sorridente di una donna morta, moglie, madre e sorella di alcuni fanesi che hanno dovuto leggere anche un agghiacciante e volgare imperativo scritto in dialetto siciliano sui loro stessi nomi elencati sotto quello della defunta. E poi accanto a quello un altro sfregio: dei falli, o forse sono dei medi alzati, non si capisce bene cosa volesse rappresentare la mano idiota che li ha disegnati accanto al volto di un quasi centenario, ancora marito, padre, suocero, nonno, fratello di altri fanesi inutilmente feriti da tanta inconcepibile e gratuita vigliaccheria.

Non solo loro però hanno sofferto a quella vista. Perché a segnalare quello scempio sono stati diversi cittadini tra i quali anche una commerciante che nessun legame aveva con quei defunti, ridicolizzati in quel modo, per non si sa quale ragione né quale divertimento.