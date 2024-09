Disinfestazione per Dengue a Fano: dov’è e cosa fare prima, durante e dopo

Fano (Pesaro e Urbino), giovedì 12 settembre 2024 – E’ allarme Dengue a Fano: è prevista una disinfestazione straordinaria in tutta la città a partire dalle 23 di oggi fino alle 5.30 di domani. E poi ancora così per i due giorni successivi. In caso di pioggia il calendario slitta di un giorno.

In seguito al caso di Dengue verificatosi nella zona di Centinarola, oggi si sono registrati infatti altri 7 probabili casi in altre zone della città come Vallato e Viale Buozzi. Questo contesto ha spinto il sindaco di Fano ad emanare una nuova ordinanza, in aggiunta a quella già emessa ieri per Centinarola (che a causa della pioggia di queste ore dovrà essere nuovamente trattata), che dispone tre disinfestazioni nelle notti di giovedì, venerdì e sabato, dalle 230 alle 5,30.

Le disinfestazioni saranno mirate al contenimento della zanzara tigre (Aedes albopictus) nell’area urbana a valle dell’A14, compresa Centinarola a nord del Fiume Metauro fino a Gimarra. Sono escluse invece le frazioni di Fosso Sejore, di Località Roncosambaccio, San Biagio e località Belgatto.

L’intervento, richiesto dall’Ast Pesaro Urbino, ha come obiettivo la prevenzione di ulteriori contagi e malattie trasmesse dalle zanzare potenzialmente infette. Inoltre, per migliorare la gestione degli interventi e garantire un supporto tempestivo alla cittadinanza, già da questo pomeriggio alle 16 è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) in collaborazione con la Protezione Civile, che sta girando per le vie della città con un megafono per informare i cittadini.

“Ho deciso di emanare questa ordinanza per tutelare la salute dei nostri cittadini, intervenendo con una disinfestazione capillare ed efficace - dice il sindaco Luca Serfilippi -. Invito tutti i cittadini a collaborare scrupolosamente seguendo le indicazioni per garantire il successo delle operazioni. È evidente poi che le condizioni climatiche ci costringono a ripensare il piano delle disinfestazioni rispetto al passato, con particolare attenzione al periodo estivo. Dobbiamo già pianificare interventi a partire dalla prossima primavera, stabilendo un calendario definito”.

Cosa fare prima della disinfestazione

Prima del trattamento occorre rimuovere o coprire contenitori con acqua stagnante, raccogliere frutta e verdura in orti e giardini.

Le ciotole degli animali domestici così come gli abbeveratoi devono essere coperte o portate all’interno delle abitazioni, in modo che l’acqua da bere per gli animali non venga in contatto con il pesticida

La stessa precauzione va seguita per giocattoli per bambini, indumenti e altri oggetti che potrebbero essere esposti all’insetticida. Qualora all’esterno sia presenti giochi per bambini (per esempio altalene), panchine, sedie o tavolini che non è possibile smontare, si consiglia di rimuoverli o coprirli adeguatamente con teli di plastica.

Cosa fare durante il trattamento

Durante il trattamento si raccomanda rimanere all’interno delle abitazioni con finestre chiuse, sospendere l’uso di impianti di ricambio d’aria, proteggere gli animali domestici. Durante l’esecuzione del trattamento, sarà vietato il transito e la sosta nelle aree interessate.

Gli animali domestici dovranno essere portati all’interno delle abitazioni, insieme ai loro ricoveri e suppellettili, come ciotole e abbeveratoi, per garantire la loro sicurezza.

Cosa fare dopo il trattamento

Attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura trattate, lavare accuratamente eventuali oggetti esposti, e seguire le indicazioni sanitarie in caso di contatto accidentale con gli insetticidi.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, è opportuno lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone e, se necessario, rivolgersi a personale sanitario.

Infine, tutti i manufatti esterni situati nell'area trattata, come giochi, panchine e tavolini, dovranno essere lavati con abbondante acqua.

Altre info

“Per ulteriori dettagli - conclude il sindaco Serfilippi -, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune di Fano e la pagina Facebook, dove è stata pubblicata la planimetria e altre informazioni operative relative agli interventi”.