Fano, rinviata la campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre

Fano, 15 aprile 2025 – Rinviata di qualche giorno la campagna di prevenzione contro la zanzare tigre che sarebbe dovuta partire oggi: si aspetta il bel tempo. La pioggia, infatti, annullerebbe gli effetti dell’azione larvicida che serve ad uccidere le uova prima che si schiudano. L’obiettivo, dopo il focolaio di dengue dello scorso anno, è quello di evitare la proliferazione delle zanzare che possono diventare vettori infezioni. L’operazione prevede fino ad ottobre 7 interventi, ogni 21-28 giorni, con i larvicidi che saranno posizionati in 14 mila caditoie. Fondamentale sarà la collaborazione dei cittadini ai quali si chiede di tenere pulite le aree verdi, di mettere i larvicidi nelle caditoie private e di non accumulare acqua, neppure nei sottovasi. Il vice sindaco Loretta Manocchi assicura: «In questo momento intervenire con i larvicidi non avrebbe alcuna efficacia, lo faremo appena possibile». La ditta che ha vinto la gara sta comunque procedendo con il piano di derattizzazione che quest’anno prevede anche le aree vicino ai giardini degli istituti scolastici. an. mar.