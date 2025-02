Distanziometri e spray di difesa. La Polizia locale mostra i muscoli

Bastoni distanziatori e nuove assunzioni: sono le prime novità per la Polizia locale annunciate dal sindaco Luca Serfilippi. La conferma che "dai prossimi giorni tutti gli agenti saranno dotati di distanziometro" è stata data dal primo cittadino, ieri mattina, all’apertura del corso di formazione che la Polizia locale di Fano ha tenuto sull’utilizzo degli spray anti-aggressione, delle radio mobili e veicolari, con rilascio della certificazione finale. Al corso, tenuto anche dalla comandante Anna Rita Montagna nel ruolo di formatore, hanno partecipato non solo gli agenti fanesi ma anche quelli appartenenti ai corpi di Polizia locale di altri enti pubblici. "Stiamo svolgendo un corso di formazione per l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza – ha ribadito la comandante – coinvolgendo anche altri comandi del territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per tutti. In particolare, ieri ci siamo concentriamo sulla formazione e l’addestramento all’uso dello spray anti-aggressione e delle radio mobili e veicolari. E’ fondamentale che gli operatori li conoscano bene per poterli utilizzare in modo efficace e responsabile".

"Il distanziometro – spiega la comandante Annamaria Montagna – è un bastone distanziatore, estensibile, che si chiude in tre". Diverso da un manganello, il distanziometro "è uno strumento di autotutela, quindi di difesa e non di offesa – prosegue la comandante – un deterrente che, se necessario, ci aiuta a tenere a distanza le persone". Sarà distribuito ai 54 agenti della Polizia locale fanese: "Lo avranno tutti perché nel nostro comando non c’è nessuno destinato esclusivamente a lavori d’ufficio, tutti possono essere utilizzati per servizi esterni". Per l’uso del distanziometro gli agenti hanno già seguito gli appositi corsi di formazione. "Agenti preparati e ben equipaggiati – commenta il sindaco Serfilippi – significano una città più sicura. Non era accettabile che i nostri agenti non potessero difendersi durante gli interventi". Il primo cittadino fa anche sapere che "nel nuovo piano delle assunzioni sono previsti 5 nuovi agenti nel 2025. Inoltre giovedì in giunta discuteremo dell’aumento dell’organico della Polizia locale, una risposta importante e attesa da tempo".

Anna Marchetti