Domani, il consiglio comunale

La presidente del consiglio comunale di Terre Roveresche, Sabina Stortiero, ha convocato per domani alle 18,30 la seduta del civico consesso. Nove i punti all’ordine del giorno. Tra i temi in esame figura l’approvazione degli schemi di convenzione relativi all’adesione alla centrale unica di committenza per le procedure di acquisto di beni e servizi che ha come capofila il Comune di Fano e all’adesione alla stazione unica appaltante della Regione Marche (Suam). Previste anche due variazioni al bilancio di previsione e alcuni punti di carattere tecnico concernenti gli stanziamenti di cassa e il fondo spese potenziali.