Domenichelli è il ’Pergolese dell’anno’

E’ Arturo Domenichelli, titolare con la figlia Chiara della farmacia di corso Matteotti, il vincitore del Premio Pergolese dell’Anno, edizione 2025. Già fissata la cerimonia di consegna del riconoscimento, che si terrà il 23 marzo alle 16 al Teatro Angel Dal Foco. "La farmacia Domenichelli – si legge nella motivazione – è uno degli esercizi storici di Pergola. Avviata nei primi anni dell’Ottocento, rimase chiusa per un lungo periodo, finché fu riaperta da Pietro Domenichelli intorno al 1875. La quarta generazione della famiglia Domenichelli gestisce ancora oggi l’attività e la farmacia conserva tuttora i bellissimi arredi ottocenteschi in stile Impero a cui successivamente si sono aggiunte decorazioni Liberty". "Il riconoscimento – aggiungono i promotori - va ad Arturo Domenichelli per la lunga gestione di questa che è una vera e propria istituzione di Pergola, ma anche a tutta la famiglia per l’importante servizio dato alla città per 150 anni". Il riconoscimento è giunto alla 13esima edizione e finora ha visto premiati Giuseppe Lancia, Enrico Veschi, Enzo Magnani, Walter Valentini, Simone Massi, Claudio Alfonsi, Villiam Breveglieri, Francesco Tonelli, Marisa Baldelli e Anna Maria Bartolini congiuntamente nel 2021, Floriano Lancia, Sergio Belardinelli e infine Fabiana Giovannotti. Il presidente Franco Bompani illustrerà le motivazioni del premio, mentre la Laudatio sarà tenuta da Sergio Belardinelli.

s.fr.