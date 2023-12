Doveva essere ai domiciliari ma girava in auto: 30enne nei guai

Fano, 29 dicembre 2023 – Tre giovani già soggetti a provvedimenti, che non avrebbero dovuto essere lì in quel momento. Per questo sono finiti ulteriormente nei guai il ragazzo marocchino di 19 anni denunciato mesi fa per aver rapinato un cameriere coetaneo al Lido, uno dei 23enni dell’entroterra che l’estate scorsa (sempre al Lido) si è reso protagonista di un’aggressione a un giovane fanese, e il 30enne arrestato solo la settimana scorsa, al termine delle indagini relative ai furti di catenine d’oro avvenuti questa estate. Sono incappati tutti nei controlli che carabinieri di Fano, in occasione delle feste, hanno intensificato per contrastare i furti, lo spaccio e le condotte di guida pericolose, con particolare attenzione ai luoghi della movida giovanile.

E così tra la vigilia di Natale e Santo Stefano, i militari del Norm di Fano hanno sorpreso il 30enne fanese di origine tunisina alla guida della propria auto nonostante fosse ai domiciliari per una rapina e il furto di tre collanine. Il 23enne invece stava festeggiando il Natale con gli amici in un esercizio pubblico della zona, nonostante avesse un divieto di accesso ai pubblici esercizi per le sue intemperanze. Infine, è stato sorpreso in centro storico il 19enne a cui era stato notificato un foglio di via con divieto di ritorno nel comune per 3 anni, perché aveva rapinato un cameriere.