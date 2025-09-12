Don Salvatore, dal Burundi in aiuto a don Mirco

di Sandro FranceschettiE’ arrivato un nuovo sacerdote a Terre Roveresche: don Salvatore Nzoyhera, originario del Burundi, che presterà ‘servizio’ nelle parrocchie ‘Santa Maria’ di Orciano, ‘Santissima Resurrezione’ di Barchi e ‘San Maurizio’ di Vergineto, al fianco del parroco di tutte e tre le realtà don Mirco Ambrosini. E proprio insieme a don Mirco, ieri mattina, è stato accolto in municipio dal sindaco Antonio Sebastianelli per un benvenuto a nome dell’intera comunità.

"Siamo molto felici dell’arrivo di don Salvatore", ha detto il primo cittadino, rivolgendo poi parole di gratitudine a entrambi i ‘pastori’. Quarant’anni, gli ultimi due dei quali passati a Roma come prete studente, don Nzoyhera è approdato in Valmetauro grazie a una convezione tra la Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola e quella di Bururi, nello stato centrafricano del Burundi. "Ringrazio il vescovo Andrea Andreozzi – ha sottolineato in proposito il parroco don Mirco –, per aver accolto e dato seguito a questa convenzione iniziata precedentemente al suo arrivo e che sta risultando preziosa".

Nella fattispecie per le tre parrocchie di Orciano, Barchi e Vergineto, per le quali ora don Mirco Ambrosini, che da un anno stava facendo tutto da solo, potrà finalmente avvalersi di una spalla importante, anzi, indispensabile. Perché il territorio è molto ampio (tra Orciano e Vergineto Basso ci sono quasi 10 chilometri) e perché i servizi sono tanti, a partire dalle 5 messe feriali, le 2 del sabato e le 4 della domenica (11 in totale) che vengono celebrate ogni settimana, senza contare quelle extra per i funerali e determinati sacramenti. In più c’è la vita pastorale, con le visite agli anziani, ai malati e a coloro che vivono o frequentano le strutture di residenza protetta e i centri per diurni per diversamente abili. Insomma, è un ‘mestiere’ sempre più difficile quello del prete. Per cui un grande benvenuto a don Salvatore è veramente d’obbligo.