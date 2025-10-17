Don Sauro: "Entrerò in punta di piedi". Ma a San Costanzo si prepara la festa

di Sandro FranceschettiSi svolgerà domenica pomeriggio l’ingresso del nuovo parroco di San Costanzo e Cerasa don Sauro Profiri, che prenderà il posto di don ‘Memo’, al secolo Stefano Maltempi, giunto alla meritata pensione. Nato a Frontone il 2 febbraio 1968, don Sauro è stato ordinato presbitero il 7 ottobre ‘95 nella Concattedrale di Cagli. Nella sua ‘carriera’ già trentennale è stato parroco di Montefelcino, ha ricoperto il ruolo di vicario foraneo per le Vicarie 4 Cagli e 5 Pergola e da 12 anni guida la parrocchia San Martino ad Apecchio, dove gli subentrerà don Ivan Bellomarì.

"Entrerò nelle parrocchie ‘Santi Cristoforo e Costanzo’ (del capoluogo) e ‘Divino Amore’ di Cerasa in punta di piedi, come un fratello tra gli altri fratelli – ci dice il sacerdote con una voce che fa trasparire l’entusiasmo e lo spirito di servizio con cui si accinge a intraprendere il nuovo incarico –. Mi porrò all’ascolto di tutti e partirò dalle tante cose buone ‘seminate’ e realizzate dal mio predecessore. Sarà un percorso di crescita a cui mi accosterò con gioia. Rivolgo si d’ora un caro saluto a tutti i sancostanzesi e cerasani, in particolare alle persone più fragili".

Il cerimoniale per domenica prevede alle 16 il ritrovo dei fedeli nella piazza del Comune. Da qui partirà un corteo con la partecipazione della banda musicale cittadina sino alla chiesa Collegiata, dove ci sarà il saluto di benvenuto al nuovo parroco da parte del sindaco Domenico Carbone e delle altre autorità presenti. Subito dopo si svolgerà la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi, che sancirà l’inizio del ministero di don Sauro. Al termine della celebrazione, apericena per tutti nel campetto sportivo vicino alla Collegiata, offerto dalle due comunità di San Costanzo e Cerasa.

Sempre domenica, ma al mattino, si svolgeranno le ultime Sante Messe presiedute da don Stefano Maltempi nelle due parrocchie: alle 8,30 a San Costanzo e alle 10 a Cerasa. Poi la sua partenza per la vicina San Michele al Fiume, dove il sacerdote abiterà nei locali della casa famiglia ‘Carezza di Dio’ da neo pensionato. O meglio, da mezzo pensionato, perché ha già dato la sua disponibilità ad aiutare i preti della Vicaria 2 della Diocesi, che comprende la zona che va da Lucrezia a Tavernelle più Mondavio e Terre Roveresche.