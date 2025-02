Don Steven e il pestaggio al Lido: "Trasformiamolo in una bella storia"

di Anna Marchetti"‘La Bella Storia di Sant’Orso’, un modello da esportare al Lido". E’ la riflessione di don Steven Carboni, responsabile della Pastorale giovanile per la Diocesi di Fano, dopo l’aggressione di sabato sera al Lido da parte di un gruppo di balordi ai danni di un gruppo di adolescenti. A farne le spese un ragazzo di 15 anni che, senza motivo, è stato colpito con un pugno ad un occhio, riportando gravi lesioni. Una violenza gratuita che ha acceso i timori delle famiglie e degli abitanti del quartiere, esasperati dalla presenza minacciosa e non più trascurabile di queste gang.

"Nel caso di Sant’Orso i vandalismi della notte di Halloween del 31 ottobre del 2020 – ricorda don Steven – sono diventati un’occasione di bene, grazie alla mobilitazione dell’intero quartiere". Il riferimento è al raid vandalico di 5 anni fa da parte di circa 200 ragazzini che nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre del 2020 distrussero strutture, arredi e giochi pubblici del quartiere. "Tutti insieme – prosegue don Steven Carboni – senza la demonizzazione dei ragazzi né della festa, i cittadini di Sant’Orso sono riusciti a trasformare il 31 ottobre in un’occasione positiva di festa. E lì che è nata la ’Bella storia’ che da allora, ogni anno, si ripete e coinvolge le famiglie, le associazioni e la parrocchia". E ancora don Steven: "Quando accadono fatti così gravi, noi adulti ci dobbiamo porre alcuni interrogativi: come chiesa e come quartiere cosa proponiamo a questi giovani? Come svolgiamo la nostra azione educativa? Domande che riguardano tutta la comunità, non solo quella cristiana, non dimenticando che spesso i ragazzi vedono negli adulti eterni adolescenti che si fanno i fatti loro. Ed è allora che si sentono in dovere di fare qualcosa di più grosso e ‘importante’".

Ben venga dunque il nuovo oratorio della chiesa di San Giuseppe al Porto, per i giovani di Lido e Sassonia, richiesto dalle stesse famiglie, a cui sta lavorando don Gennaro Lione che si è insediato solo da quattro mesi. "Nelle parrocchie gli spazi che possono diventare ‘case’ accoglienti per i ragazzi non mancano – sottolinea don Steven – ma perchè funzionino gli adulti, ad iniziare dai genitori, devono mettersi in gioco: i ragazzi devono sempre contare su qualcuno che li accolga. Lo dico anche sulla base della mia esperienza nella parrocchia di Fossombrone. L’esempio è l’oratorio di San Cristoforo dove la parrocchia ha messo a disposizione gli spazi ma fondamentali sono state le persone che hanno creduto nel progetto. Con questo non voglio dire che con l’oratorio di San Cristoforo si siano risolti tutti problemi ma in quel caso – conclude don Steven – è stato sicuramente fatto un ottimo lavoro". Un’esperienza analoga hanno portato avanti anche i giovani del Poderino, trasformando il Parco buio in un centro di aggregazione sana, all’aria aperta.