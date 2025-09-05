Donazioni al teatro avanti tutta. Rinaldi: "Che siano risolutive"

"Benissimo le donazioni ma vorrei che fossero risolutive: lo sforzo comune deve servire a coprire le perdite ereditate e a garantire l’equilibrio finanziario della Fondazione Teatro della Fortuna. Solo così l’attività potrà ripartire e il nuovo cda farsi carico delle future responsabilità politiche e amministrative dell’ente". La consigliera comunale di Forza Italia, Fiammetta Rinaldi (foto), commercialista, ha le idee chiare sulla raccolta fondi lanciata da Comune e Teatro della Fortuna con l’obiettivo di raggiungere i 200 mila euro utili a chiudere il disavanzo ereditato dalla precedente amministrazione.

"Per la Fondazione Teatro serve un piano industriale – aggiunge Rinaldi – che, per il prossimo anno, dimostri il raggiungimento dell’equilibrio finanziario ed economico e per evitare che il problema delle perdite si proponga di nuovo. Anche io aderisco alla beneficenza ma vorrei avere certezze. Ai consiglieri comunali non sono stati ancora prodotti i documenti ufficiali, compreso il piano dei soci (Fondazione Carifano e Bcc Fano) per la copertura delle (381.885,82 ndr)".

E ancora: "Dobbiamo dimostrare competenza, trasparenza, intelligenza e maturità amministrativa. Oggi siamo bravi a puntare il dito contro chi non ha fatto i controlli, ma ora che siamo chiamati ad amministrare la Fondazione Teatro lo dobbiamo fare nel modo migliore dando merito alla Fondazione Carifano e alla Bcc Fano di aver salvato l’ente: senza di loro sarebbe finita in liquidazione. Insomma ci dobbiamo meritare la fiducia di soci e cittadini che con i loro sforzi stanno sostenendo la Fondazione Teatro".

Per il consigliere di M5S, Francesco Panaroni, "la situazione della Fondazione Teatro si protrae dai tempi di Aguzzi. Come M5S siamo sempre stati scettici sulla sua esistenza, dovrebbe trovare sponsor, invece è in negativo pur avendo ogni anno 500.000 euro dal comune. Questo ci ha sempre spinto, in consiglio comunale, a votare contro il suo bilancio".

Il resto dei consiglieri e degli assessori si muovono in ordine sparso nel seguire l’esempio del sindaco Luca Serfilippi che ha donato 1.500 euro. Dichiarano pubblicamente di aver già versato 100 euro il consigliere d’opposizione Stefano Marchegiani (La Fano che Vogliamo) e il collega di maggioranza Luigi Scopelliti (Fano Cambia Passo). Farà la donazione anche l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari che "non vuole pubblicità sull’argomento" ed è pronta a dare il suo contributo il vice sindaco Loretta Manocchi. Altrettanto faranno i colleghi Loredana Maghernino "in forma riservata" e Mauro Talamelli. L’assessore Alessio Curzi se ne occuperà la prossima settimana, dopo le ferie, anche se non nasconde di "essersi già dato abbastanza da fare".

Il gruppo consiliare dei Civici Fano è orientato per un versamento collettivo e lo stesso potrebbe fare il gruppo della Lega. Cristian Fanesi (Pd) farà l’abbonamento alla stagione di prosa, mentre la consigliera Ippolita Bonci del Bene deciderà dopo il confronto con la lista.

Anna Marchetti