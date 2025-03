Donna salvata sui binari. Plauso agli eroi in divisa

Voleva farla finita gettandosi sui binari del treno a Marotta, ma l’intervento di polizia e carabinieri ha scongiurato il peggio. E’ successo tre giorni fa a Marotta, quando una 45enne, in comunicazione con un ispettore della polizia, si trovava sui binari con una birra in mano e gridava di volerla fare finita. In effetti il treno sarebbe transitato esattamente tre minuti dopo, ma i militari, allertati da due ragazze, hanno individuato la donna e scavalcando una ringhiera di due metri l’hanno avvicinata e salvata. Agli eroi le congratulazioni di Marco Ravizzone e Floriana Cascibanca di Unarma.