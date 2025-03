Donne non solo l’8 marzo: iniziative tutto il mese

La videoinstallazione di Simona Bursi, "Oltre il volto", frutto dell’incontro tra arte e intelligenza artificiale, accoglierà i visitatori alla Memo dall’8 al 31 marzo, mentre dal 10 al 23 sarà esposto un messaggio di sensibilizzazione sulle parità nella parete a fianco dello stabulario, realizzato dagli studenti del Polo 3. Sono alcune delle novità della rassegna "Eva e le altre. Donne ogni giorno non solo l’8 marzo" organizzata per la Giornata della Donna dal Comune con l’associazionismo cittadino, come sottolineato dall’assessore Lucia Tarsi.

Si parte domani con "La Rocca è Donna", evento speciale che trasformerà la Rocca Malatestiana in un palco con performance artistiche e testimonianze. Tre gli eventi previsti l’8 marzo: alle 11 alla Libreria Stacciaminaccia ci saranno le letture per bambini dai 4 ai 7 anni e contemporaneamente prenderà il via la raccolta fondi per l’iniziativa nazionale "Una biblioteca per Giulia" a favore della Fondazione Giulia Cecchettin. Nel pomeriggio, alle 18, Passaggi Libri e Caffè ospiterà Sandra Aparecida Gouveia, oggi imprenditrice di successo, autrice del libro "La storia di Sandra: ‘Che impresa la mia vita’". L’incasso del libro sarà devoluto all’associazione Alba Rosa. La giornata si concluderà al Teatro della Fortuna, alle 21, con il "Concerto Rosa" dell’Orchestra Olimpia, composta solo da donne.

Il giorno dopo, domenica, tutti al Palas Allende, alle 16.30 con il Soroptimist per ascoltare le atlete di diverse discipline raccontare percorso e traguardi raggiunti. In quella occasione il sindaco Luca Serfilippi e la presidente del Soroptimist Fano, Maria Cleofe Contardi, sottoscriveranno la carta etica dei diritti delle donne nello sport. Gli altri incontri fino alla fine del mese sono: lunedì, alla MeMo, "Il sangue delle donne. Tragedie senza fine" con l’intervento di Valerio de Gioia, magistrato esperto in violenza di genere. Sabato 15, sempre alla Memo, l’attenzione sarà dedicata al benessere con "Nutrire la bellezza, un viaggio nel rapporto tra nutrizione e anima", curato dall’associazione Giunone Fano. Sabato 23, alla Serra del Garden 381, si parlerà di maternità e del supporto alla genitorialità nell’incontro "Donna, Madre e non solo…" curato dalla cooperativa Nuovi orizzonti. Mentre sabato 29 l’appuntamento, promosso da Ais Marche (Associazione sommelier), è con "Rosso vitae" dedicato alla storia del vino e al contributo delle donne. Dall’8 al 31 il Paricentro ospiterà la mostra "Forme di donna: essenza arte e materia", a cura degli Amici della Ceramica di Pesaro. Infine nel Foyer del Teatro, dall’8 marzo al 22 aprile, sarà esposta la mostra "Femme au Theatre" di Eleonora Colomboni e Andrea Rossi con l’associazione Artemista. L’immagine del manifesto è stata realizzata con l’opera "L’amazzone del mare" di Gesine Arps.

Anna Marchetti