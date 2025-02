Dopo 7 anni si sblocca la lottizzazione ’Croce’

La lottizzazione di zona Croce a Cerasa, in forte degrado perché rimasta a metà, con il cantiere che è dismesso ormai da più di 7 anni a causa del fallimento della ditta costruttrice, sarà finalmente sistemata e potrà riacquistare decoro e sicurezza, perché il Comune ha recuperato ben 415mila euro proprio relativi a quest’area. A dare la notizia, di fondamentale importanza, innanzitutto per le famiglie che in quella lottizzazione ci abitano, è l’assessore al bilancio Flavio Sanchioni: "Insieme al sindaco Domenico Carbone e al vice Marco Sonnante abbiamo analizzato i documenti delle lottizzazioni rimaste abbandonate. E su quella di Cerasa, in particolare, abbiamo constatato che il Comune, negli anni passati, non ha mai prodotto alcun atto per escutere la polizza fideiussoria a garanzia delle opere pubbliche mai realizzate o terminate".

Nel frattempo la zona ha sempre offerto uno spettacolo molto poco edificante, peggiorato negli anni, con i lavori di urbanizzazione mai conclusi o collaudati, alcuni edifici rimasti allo stadio ‘scheletrico’, recinzioni divelte, ferri arrrugginiti, erbacce ecc. Adesso, tutto sembra andare verso la soluzione, perché ci sono i soldi: "Con il segretario comunale e l’ufficio tecnico – riprende Sanchioni – mi sono messo subito al lavoro per recuperare le risorse rappresentate dal valore della polizza, ammontanti a ben 415mila euro, e siamo riusciti a ottenerle". Con una destinazione ben precisa: "quella di eliminare la situazione di grave abbandono in cui versa la zona Croce. I soldi, infatti, sono destinati a opere di fognatura, strade e illuminazione pubblica, che i cittadini aspettano da tempo e che ora potranno finalmente essere realizzate".

L’assessore aggiunge: "Quello che a noi interessa è mettere mano alle tante situazioni bloccate e irrisolte che abbiamo ereditato. Ogni giorno viene portato avanti un lavoro di ricerca e attenzione per cercare di migliorare, dove possibile, la situazione". "Senza alcun tipo di risentimento, almeno da parte nostra – chiude il sindaco Domenico Carbone – rivendichiamo con forza i risultati che come amministrazione, senza sosta, stiamo ottenendo giorno dopo giorno". Il primo cittadino termina: "Eseguiti i lavori di urbanizzazione, ci occuperemo anche degli edifici dell’area rimasti incompiuti, cercando una soluzione per il loro completamento, così da eliminare il brutto spettacolo di case a metà e offrire nuove soluzioni abitative nel nostro Comune".

Sandro Franceschetti