Dopo 8 mesi di lavori riaperte le Poste

SAN LORENZO

Sono terminati i lavori di ammodernamento all’ufficio postale in via Molino, che da fine maggio era rimasto chiuso e trasferito in un vicino container. Ora la struttura, interessata dagli interventi previsti dal ‘Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale’, è tornata fruibile e presenta spazi interni rinnovati e accoglienti, con le strumentazioni necessarie per una serie di servizi digitali avanzati di grande utilità, come la domanda di rilascio del passaporto, l’identità digitale, i certificati anagrafici ecc). L’ufficio è stato oggetto anche di una completa bonifica ambientale.