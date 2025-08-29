Doppia esplosione nella notte, salta il bancomat a Cerasa di San Costanzo

San Costanzo (Pesaro Urbino), 28 agosto 2025 – Due esplosioni ravvicinate e l’ennesimo bancomat distrutto. Una banda di delinquenti la notte appena trascorsa, intorno alle 3,45, ha fatto saltare lo sportello erogatore di contanti della Banca di Credito Cooperativo di Fano a Cerasa di San Costanzo. I due “botti” sono stati sentiti nitidamente dai residenti della zona (centrale, lungo la strada provinciale “Orcianese”), svegliatisi di soprassalto e affacciatisi alle finestre per capire cos’era successo. In diversi, poi, si sono riversati in strada per vedere da vicino la devastazione procurata dalle esplosioni.

Sul posto, in pochi minuti, anche i carabinieri della stazione di San Costanzo, agli ordini del luogotenente Antonio Meduri, che ora stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili. Dalle prime notizie trapelate sembra che i malviventi, sicuramente “professionisti” di questo genere di colpi, abbiano usato la tecnica della “marmotta”, che consiste nella introduzione di polvere da sparo nella bocchetta del dispositivo da dove escono le banconote e il successivo azionamento della carica con un radiocomando.

Ancora incerta l’entità del bottino, che andrà ad aggiungersi ai cospicui danni procurati dalla distruzione del bancomat. Trattandosi dell’unico sportello che era presente in paese, l’atto criminale avrà ripercussioni anche sui cittadini, in prevalenza anziani, privi di un servizio importante.