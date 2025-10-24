Dramma al Foro Boario. Muore davanti ai passanti

Colto da malore, è uscito dal suo camper per chiedere aiuto, senza fare in tempo a vestirsi, ma è stramazzato a terra in un lago di sangue: vani i soccorsi dei sanitari del 118 giunti poco dopo. Giovanni Mele, pensionato di 66 anni, non ce l’ha fatta. E’ successo ieri, nel primo pomeriggio, all’interno dell’area di sosta del Foro boario, dove l’uomo si trovava all’interno del suo nuovo camper da un paio di giorni.

Sgomento tra i tanti frequentatori dell’affollato parcheggio, impotenti spettatori del dramma, che si è consumato in una manciata di secondi, proprio lungo il viale principale. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo si sarebbe spogliato all’interno dell’autocaravan, probabilmente per stare a suo agio col riscaldamento acceso, quando all’improvviso si è sentito male. Quindi è uscito dal camper, che aveva parcheggiato nell’area più interna, per chiedere aiuto o raggiungere il vicino ospedale, che dista appena un isolato. Il pensionato è riuscito a percorrere una ventina di metri, fino al viale di accesso, nei pressi del circolo anziani, e poi si è accasciato al suolo, sul marciapiede, sotto gli occhi dei passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul luogo, un’ambulanza del 118: i soccorritori gli hanno praticato un lungo massaggio cardiaco e prolungate manovre di rianimazione, ma tutto è stato inutile.

Gli agenti del locale Commissariato della Polizia di stato, assieme agli uomini della Scientifica, hanno effettuato i rilievi di legge, ispezionando anche il camper e ascoltando i residenti nelle vicinanze. Stando a quanto finora accertato, la morte del pensionato sarebbe stata provocata da una improvvisa emorragia interna, che non gli ha dato scampo. Tuttavia, non sono escluse altre ipotesi e le indagini sono in corso. L’uomo, che si occupava in passato di informatica e riparazione di computer, era originario della Puglia, ma dopo un periodo trascorso a Modena si era trasferito da molti anni a Fano. Amante della vita all’aria aperta e del buon cibo, da tempo aveva deciso di vivere in camper, forse per sentirsi libero e viaggiare più liberamente. "Giovanni era un uomo di gran cuore – commenta la sua cara amica Gioia, che è accorsa sul posto subito dopo il dramma – e l’avevo accompagnato martedì a comprare il nuovo camper, molto più spazioso e comodo del precedente. Lui era felicissimo. L’avremmo inaugurato con una bella gita, che avevamo in mente di fare a breve con un gruppo di amici. Ma purtroppo il destino è stato crudele".

Marco D’Errico