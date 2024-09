Droga ai Passeggi. Fermate tre persone

Tre persone denunciate, un foglio di allontanamento e il sequestro di 10 grammi di droga è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia locale di Fano nella zona dei Passeggi. E’ successo venerdì, per opera di alcuni agenti in borghese ai quali non sono sfuggiti i movimenti sospetti di alcuni individui, assidui frequentatori del parco alle porte della città. Gli agenti hanno dapprima notato un cittadino di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. Per lui è scattato il rinnovo dell’ordine di allontanamento dal territorio comunale e una nuova denuncia per l’inosservanza del foglio di via. Dopodiché gli agenti si sono concentrati su altri due soggetti, di cui uno minore e proveniente da una comunità dell’interno, entrambi di origine straniera e accomunati anche dal fatto di avere addosso delle sostanze stupefacenti, subito sequestrate dalla Polizia locale fanese. In tutto, 10 grammi di sostanza del tito hashish.

L’operazione rientra in una sorta di giro di vite dell’amministrazione per quanto riguarda i reati che più minano il senso di sicurezza dei cittadini e alterano la percezione del decoro urbano. Vanno lette in questo senso, ad esempio, le operazioni portate avanti di recente all’ex convitto Vittoria Colonna, spesso rifugio di senzatetto e sbandati.

Dice il sindaco Luca Serfilippi: "L’operato delle forze dell’ordine è stato rapido e mirato, segno dell’attenzione costante che la nostra amministrazione dedica alla sicurezza dei cittadini. Vogliamo continuare a prevenire e contrastare ogni fenomeno di illegalità, per garantire che la nostra città sia un luogo sicuro e vivibile per tutti. L’operazione nei Passeggi rientra in un piano più ampio di controllo e presidio delle aree sensibili della città, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini".